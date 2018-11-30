ИА «Ореанда-Новости»Музыкант утверждает, что не употребляет алкоголь уже 4 года.

Сегодня утром в СМИ появились сообщения о том, что сын известного музыканта Игоря Талькова - Игорь Тальков-младший задержан за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Новость быстро разлетелась по сети, но спустя время сам участник происшествия – 37-летний музыкант на своем YouTube канале выложил видео, в котором заявляет, что не пьет алкоголь с 2014 года.

«Друзья, всем привет. Бывает не совсем доброе утро. Я сегодня проснулся, собирался на студию, но узнал, что весь интернет кишит всякой фигней про меня. В общем, все, кто меня знают, в курсе, что я с 2014 года не пью. Что произошло на самом деле? Меня действительно тормознули, и я отказался ехать сдавать кровь. Принципиально. Потому что ко мне всегда прикапываются сотрудники: обыскивают, тормозят и так далее. Я просто устал от этого и, да, решил себе немножечко испортить жизнь. Видимо им это очень не понравилось. Я не знаю, кто первоисточник и как с этим вообще разбираться. Я музыкант и ненавижу всю эту бюрократию»,– говорится в заявлении Талькова-младшего.

Также музыкант посетовал, что СМИ всегда обращают внимания на негативные события, а положительные, такие, как выход новой песни – остаются незамеченными: «Очень жаль, что когда напишешь песню, об этом нигде не скажут. Что-нибудь полезное сделаешь – тоже никто не освещает. А когда грязь какая-то появляется, то сразу все подхватывают. Ну, делайте выводы. Благодарю за внимание и поддержку».

Игорь Тальков – младший – единственный сын звезды 90-х Игоря Талькова, которого убили 6 октября 1991 года прямо перед выходом на сцену Дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, когда его сыну было 9 лет. Обстоятельства смерти исполнителя хита «Чистые пруды» до сих пор остаются невыясненными. 13 ноября этого года СК возобновил дело об убийстве музыканта, а вдова Талькова-старшего и мать его сына Татьяна была признана потерпевшей, в связи со смертью матери певца.