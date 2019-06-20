ИА «Ореанда-Новости» Свежий хит Егора Крида «Грехи» озадачил Джейдена Смита, напомнив ему собственную композицию Blue.

Клип на новый трек Егора Крида в сети за минувшие сутки посмотрели уже 600 тысяч раз.

Популярность композиции обеспечила не только популярность Крида, но и скандал с участием американской знаменитости: сын Уилла Смита Джейден предъявил российскому исполнителю обвинение в плагиате.

По просьбе Егора Крида композитор лейбла Black Star Алекс Давиа сравнил две песни и никаких совпадений в звучании, за исключением пары нот, не обнаружил.

В свою очередь сам Егор не намерен конфликтовать с американским исполнителем. Крид признал, что возможно и вдохновился творчеством Смита, но вины его в этом нет. «Нот всего семь», добавил певец.