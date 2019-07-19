ИА «Ореанда-Новости». В пятницу, 19 июля, Московский театр Луны в 30-й раз сыграет мюзикл «Маяковский», спектакль состоится в честь дня рождения поэта. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Постановка была подготовлена ​​год назад в сотрудничестве с Музыкальным сердцем театра. Создание спектакля также финансировалось за счёт гранта «Открытая сцена» Департамента культуры города Москвы.

Постановка основана на стихах Маяковского. Как подчеркивается, это история о поэте, который не принял все, что было улажено, признано, но в итоге его работы стали классикой.

По словам представителя пресс-службы театра, Маяковский являлся создателем совершенно иного, нового мира, но не нашел себя в нем. Настоящая любовь и горечь предательства, разочарование и несбыточные мечты - все это стремительно проносится в жизни поэта под тревожный аккомпанемент ХХ века.

Режиссёр-постановщик спектакля - Александр Рыхлов. Автор музыки - Алексей Шошев. В роли Владимира Маяковского выступит Андрей Школдыченко. Лилия Брик сыграет Янина Мелехова.