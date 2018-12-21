ИА "Ореанда-Новости". Государственная Третьяковская галерея обнародовала свои выставочные планы на следующий год. Центральным событием 2019 года будет грандиозная ретроспектива работ Ильи Репина, приуроченная к 175-летию художника.

По сообщению средств массовой информации, выставка откроется 14 марта, разместится на трёх этажах в больших выставочных залах Новой Третьяковки и включит более 180 живописных полотен и 130 графических работ из 26 музеев и частных коллекций России и зарубежья.

Экспозиция Репина в Третьяковке откроет серию проектов в России и Европе, посвящённую юбилею живописца.

Весной в середине апреля в Инженерном корпусе Третьяковской галереи начнётся выставка знаменитого норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка. Особое место среди 70 живописных и 30 графических работ, фотографий и мемориальных предметов займёт графический вариант широко известной картины "Крик". Один из разделов выставки будет носить название "Мунк и Достоевский", где планируется раскрыть влияние творчества русского классика и философа на творчество норвежца.

Сентябрь в Инженерном корпусе будет ознаменован выставкой одного из наиболее выдающихся русских художников-живописцев второй половины XIX - начала XX века Василия Поленова. Картину мастера "Иван Грозный и его сын Иван" выставят в бронированном кейсе. Особый раздел экспозиции будет посвящён педагогическим талантам художника, что позволит переосмыслить его вклад в становление "московской школы живописи" тех лет.

Среди планов Третьяковской галереи на следующий год также выставки Бориса Голополосова, Анны Голубкиной, Николая Наседкина, Ивана Похитонова, Семена Файбисовича. В Новой Третьяковке презентуют проекты к столетию Музея живописной культуры.



Илья Репин родился в 1844 году и стал одним из наиболее выдающихся русских живописцев, педагогов второй половины XX века. Действительный член Императорской Академии художеств. С самого начала своего творческого пути Репин стал одной из ключевых фигур русского реализма. Художнику удалось решить задачу отражения в живописном произведении всего разнообразия окружающей жизни.