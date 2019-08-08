08.08.2019, 22:09
Умер французский режиссёр Жан-Пьер Моки
ИА «Ореанда-Новости». Французский режиссёр Жан-Пьер Моки умер на 91 году жизни. Об этом заявила его семья.
Сообщается, что режиссёр умер в четверг, 8 августа, в своём доме в окружении семьи.
Свою карьеру Жан-Пьер начал в качестве театрального актёра. Большую известность ему принесла роль в фильме Микеланджело Антониони "Побежденные" (1953 год). Также режиссёр известен работами "Большая стирка" и "Девственницы".
Всего за свою карьеру Моки снял 60 фильмов. В его работах принимали участие такие актеры как Жерар Депардье, Пьер Ришар, Бурвиль и Мишель Симон.Моки также неоднократно выступал в качестве сценариста, монтажера, продюсера и актера.
Сообщается, что режиссёр умер в четверг, 8 августа, в своём доме в окружении семьи.
Свою карьеру Жан-Пьер начал в качестве театрального актёра. Большую известность ему принесла роль в фильме Микеланджело Антониони "Побежденные" (1953 год). Также режиссёр известен работами "Большая стирка" и "Девственницы".
Всего за свою карьеру Моки снял 60 фильмов. В его работах принимали участие такие актеры как Жерар Депардье, Пьер Ришар, Бурвиль и Мишель Симон.Моки также неоднократно выступал в качестве сценариста, монтажера, продюсера и актера.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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