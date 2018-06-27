ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Российский Музыкант Андрей Сучилин умер в Португалии, сообщила его супруга Лидия Тихонович.

Андрей Сучилин основал рок-группу «До мажор» в начале 1980-х. Кроме того, он записывался и выступал со многими другими музыкантами.

28 июля музыканту должно было исполниться 59 лет. В этот день в честь памяти музыканта состоится концерт в клубе «Вермель».

В мае 2018 года Андрей Сучилин и его жена Лидия Тихонович отправились на отдых в Испанию. Под конец отпуска музыкант начал испытывать недомогание и поэтому они приняли решение обратиться к врачу. Доктор сказал, что ничего страшного, просто пляжная инфекция. Посоветовал пропить антибиотик и дал разрешение на перелет. Спустя несколько часов музыкант с супругой сели в самолет.

Практически сразу после взлёта состояние Сучилина ухудшилось и от него начал исходить неприятный запах. Пассажиры начали жаловаться и его попросили пересесть в хвост самолета. После многочисленных жалоб, было принято решение экстренно посадить самолет в ближайшем аэропорту в г. Фару в Португалии.

В Португалии музыканта госпитализировали. После этого врачи выяснили, что у него серьезная инфекция и нужно было делать операцию. Андрей Сучилин провел в Фару 27 дней в медикаментозной коме. Было проведено 3 операции и во время последней сердце не выдержало.

Лидия Тихонович заявила, что считает компанию «Ингосстрах» виновной в смерти мужа. Врач в Испании вызывали по страховке, и его пришлось ждать несколько часов. В Португалии выяснилось, что полис не действителен. Страховая компания не согласна с этими заявлениями. Директор по связи с общественностью страховой компании сказал, что и в Испании и в Португалии Сучилину оказали необходимую помощь.

Пресс-секретарь консульства Александр Брянцев заявил, что они окажут помощь в оформлении документов и транспортировке тела. Однако Тихонович сообщила, что ей звонили из консульства и сказали, что человек, который должен заниматься подобными вопросами, сейчас в отпуске, и они попытаются кого-то найти.