Родился Олег Алексеевич в актёрской семье, в октябре 1948 года в Кимрах. Театральную деятельность Олег Лавров начал еще в юности, выступая в школьном драматическом кружке, а затем во Дворце культуры при обувной фабрике в городе Кимры. Образование получил в Московском институте культуры, а после его окончания был призван на срочную службу в армию. Затем вернулся в родной город Кимры и устроился во Дворец культуры "40 лет Октября".После этого Олег Лавров переехал в Москву, где около 5 лет работал в Областном театре драмы. В 27-летнем возрасте он вернулся в Тверскую область, где продолжил театральную карьеру в Кимрском Театре драмы и комедии.В начале 90-х Олег Лавров получил должность главного режиссёра Кимрского Театра Драмы и Комедии, а уже спустя 3 года стал его художественным руководителем.Прощание и гражданская панихида состоится в понедельник, 5 ноября, в Драмтеатре города Кимры. Похоронят артиста на местном кладбище.