03.11.2018, 19:48
Умер Олег Лавров, народный артист России
ИА «Ореанда-Новости» Олег Лавров, российский и советский артист, режиссёр и актёр скончался сегодня на 71-м году. Об этом сообщила пресс-служба Кимрского Театра драмы и комедии на странице в социальной сети Вконтакте. Артист скончался не приходя в сознание, накануне трагедии он впал в кому. Как сообщает тверское издание Tverigrad.ru, Лавров был болен сахарным диабетом.
Родился Олег Алексеевич в актёрской семье, в октябре 1948 года в Кимрах. Театральную деятельность Олег Лавров начал еще в юности, выступая в школьном драматическом кружке, а затем во Дворце культуры при обувной фабрике в городе Кимры. Образование получил в Московском институте культуры, а после его окончания был призван на срочную службу в армию. Затем вернулся в родной город Кимры и устроился во Дворец культуры "40 лет Октября".
После этого Олег Лавров переехал в Москву, где около 5 лет работал в Областном театре драмы. В 27-летнем возрасте он вернулся в Тверскую область, где продолжил театральную карьеру в Кимрском Театре драмы и комедии. Творческий талант артиста был многогранен и не ограничивался театральной деятельностью. В 1978 году он снялся в известной комедии Егора Щукина "Кот в мешке".
Как режиссёр Олег Лавров прославился постановками пьес "Цилиндр", "Вишнёвый сад", "Мольер". В Санкт-Петербурге спектакли мастера были восторженно встречены публикой. А постановка "Блоха" в свое время была удостоена награды как лучшее стилевое решение на Всероссийском театральном фестивале, который проходил в Вологде.
В начале 90-х Олег Лавров получил должность главного режиссёра Кимрского Театра Драмы и Комедии, а уже спустя 3 года стал его художественным руководителем.
В 1996 году Олегу Лаврову было присвоено почётное звание "Заслуженного артиста Российской Федерации", а в 2007 году его отметили званием "Народный артист".
Прощание и гражданская панихида состоится в понедельник, 5 ноября, в Драмтеатре города Кимры. Похоронят артиста на местном кладбище.
Родился Олег Алексеевич в актёрской семье, в октябре 1948 года в Кимрах. Театральную деятельность Олег Лавров начал еще в юности, выступая в школьном драматическом кружке, а затем во Дворце культуры при обувной фабрике в городе Кимры. Образование получил в Московском институте культуры, а после его окончания был призван на срочную службу в армию. Затем вернулся в родной город Кимры и устроился во Дворец культуры "40 лет Октября".
После этого Олег Лавров переехал в Москву, где около 5 лет работал в Областном театре драмы. В 27-летнем возрасте он вернулся в Тверскую область, где продолжил театральную карьеру в Кимрском Театре драмы и комедии. Творческий талант артиста был многогранен и не ограничивался театральной деятельностью. В 1978 году он снялся в известной комедии Егора Щукина "Кот в мешке".
Как режиссёр Олег Лавров прославился постановками пьес "Цилиндр", "Вишнёвый сад", "Мольер". В Санкт-Петербурге спектакли мастера были восторженно встречены публикой. А постановка "Блоха" в свое время была удостоена награды как лучшее стилевое решение на Всероссийском театральном фестивале, который проходил в Вологде.
В начале 90-х Олег Лавров получил должность главного режиссёра Кимрского Театра Драмы и Комедии, а уже спустя 3 года стал его художественным руководителем.
В 1996 году Олегу Лаврову было присвоено почётное звание "Заслуженного артиста Российской Федерации", а в 2007 году его отметили званием "Народный артист".
Прощание и гражданская панихида состоится в понедельник, 5 ноября, в Драмтеатре города Кимры. Похоронят артиста на местном кладбище.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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