ОРЕАНДА-НОВОСТИ. После продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием на 86-м году жизни скончался знаменитый советский режиссёр Александр Аскольдов. Свои последние дни он провёл в госпитале в Швеции. Как сообщается, похоронят его там же, в Швеции, где проживают его дочь и внучка.

Александр Аскольдов за свою режиссёрскую деятельность оставил потомкам всего один фильм – «Комиссар», снятый по мотивам рассказа Гроссмана «В городе Бердичёве». Но это произведение оставило неизгладимый вклад в советский кинематограф. Лента, повествующая о событиях Гражданской войны, имела не простую судьбу. Снятая в 1967 году она, по непонятным причинам, была запрещена к показу. Аскольдова, в отличие от своих коллег по цеху, фильмы которых также попадали под запрет, лишили права снимать фильмы и с позором выгнали с работы. Он пал жертвой идеологической трусости, непробиваемости чиновников. «Комиссар» появился на экранах только спустя 20 лет – 11 июля 1987 года в Белом зале Дома кино. Но, даже пролежав два десятка лет в пыли на полках, кинокартина была по достоинству оценена зрителями и критиками. Дебютный фильм Аскольдова, ему тогда было 35, покорил как своей гениальной режиссёрской работой так и блестящей работой актёрского состава. В «Комиссаре» играли Раиса Недашковская, Василий Шукшин, Ролан Быков и Нонна Мордюкова, которая была удостоена звания одной из лучших актрис двадцатого века.

Международные награды не заставили себя долго ждать: номинация на «Оскар»,«Фильм года» в ФРГ, Швейцарии, Швеции, ГДР, торжественный показ в Конгрессе США и другие.

В этот день свои соболезнования родственникам режиссёра выражают многие деятели кино, театра, литературоведы, журналисты. На их взгляды на кинематограф, искусство, принципы творить даже в самые тяжёлые политические ситуации повлиял Александр Аскольдов. Он вдохновлял создавать и созидать. Как пишет Алла Боссарт: «После той нашей встречи я его полюбила по-новому – не только как грандиозного мастера, но как отличного, весёлого и немного сумасшедшего дядьку, прожившего к тому времени 75 довольно диких лет и таранившего своим огромным лбом тупые препятствия на нашем общем пути»»

В свои последние годы Александр Аскольдов вёл преподавательскую деятельность в Англии, Италии, Германии и Швеции.