ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Скончался заслуженный артист и режиссёр России Станислав Говорухин. Он скончался в возрасте 82-х лет в санатории, до своей смерти Говорухин долго и тяжело болел. Сегодня мы вспомним, чем прославился этот человек и, что сделал он для страны.

Изначально информация о кончине появилась в СМИ, однако пресс-секретарь режиссёра опроверг эту информацию. Состояние его здоровья также не сообщили. Однако информацию позже подтвердил Вячеслав Володин, спикер Госдумы. Он сообщил, что заслуженный артист скончался в «Барвихе» в палате санатория в 10:37 сегодня, 14 июня. Вячеслав Володин отметил, что как ни боролся Говорухин со своей затяжной болезнью, она его одолела. Сегодня депутаты почтили его память минутой молчания.

Этот человек был народным артистом и сценаристом, он выступал режиссёром таких фильмов, которые у всех на слуху – «Пираты ХХ века», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта» и «Ворошиловский стрелок». Также он активно участвовал в политической жизни своей страны, был депутатом, членом партии «Единая Россия», а с 2000 года хотел стать президентом страны.

На радио Sputnik в беседе с ведущими о Говорухине рассказал режиссёр Сергей Мокрицкий. Он поделился своими воспоминаниями, с его слов Говорухин был отзывчивым человеком – всегда помогал другим людям. Со слов Мокрухина, когда он начал свою карьеру на Одесской киностудии, ему запомнилось, что вся площадка была пропитана любовью к нему. А Говорухин в свою очередь поддержал Мокрухина своим приходом на премьеру фильма «Битва за Севастополь».

Сам Станислав Говорухин родился в Пермском крае, в семье портнихи и донского казака, который был репрессирован и погиб, предположительно, когда Говорухину было два года. Поэтому воспитанием занималась мать.

Он отучился на геологическом факультете, а потом поступил на режиссёрский факультет в ВГИК. Отучившись, начал работать на Казанской студии телевидения, там побыл два года и перебрался в столицу.

Его первым фильмом был «Вертикаль», где снялся Высоцкий и даже спел свои песни. Дальше были «пираты» и «негритята», «Приключения Тома Сойера» и Робинзон Крузо. Но слава к нему пришла в 1979 после выхода картины «Место встречи изменить нельзя». По его словам, 1985 года он стал вникать в политику и она постепенно переключила его внимание. И с 1993 года он стал депутатом в Госдуме. В 2000-м году баллотировался в кандидаты на пост президента, но занял 8-е место из 11-ти человек.



