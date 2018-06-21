



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Сегодня легенде отечественного рока Виктору Цою исполнилось бы 56 лет. В память о знаменитом музыканте и лидере группы «Кино» в Алма-Ате возвели памятник. Скульптура, созданная Матвеем Макушкиным, изображает не самого Цоя, а его персонажа Моро, известного по культовой кинокартине «Игла», в которой музыкант сыграл центральную роль. Памятник установлен на улице, на которой был снят финальный эпизод ленты.

Виктор Цой основал рок-группу «Кино». Он был фронтменом музыкального коллектива и являлся автором композиций. Рок-музыкант имел неповторимый стиль, которому до сих пор пытаются подражать молодые исполнители. Поклонники звали его последним героем, человеком в чёрном, звездой по имени солнце. К сожалению, легендарный музыкант покинул этот мир слишком рано. 15 августа 1990 года Виктор Цой погиб в автокатастрофе.





Детство артиста было непростым. Будущего рок-исполнителя дразнили за его корейское происхождение, и продолжалось это на протяжении долгих лет. К своим родственникам, проживающим в Казахстане, Виктор Цой ездил всего несколько раз. Но каждая поездка сопровождалась большим событием. К примеру, целью одной из этих поездок стал 60-летний юбилей его дедушки. Большая часть корейской семьи музыканта проживала в Казахстане. Возможно, это и позволило ему ощущать себя в своей тарелке в казахских степях, где снимался фильм «Игла».





Вспоминая некоторые факты о легенде отечественного рока, можно отметить, что Виктор Цой с трудом переносил вид крови, а также артист лежал в психиатрической клинике, с целью откосить от армии. Друзья и знакомые помнят музыканта, как очень застенчивого человека, особенно он был смущён в общении с противоположным полом.





Также, напомним, что Виктор Цой не отказался от съёмок в Киеве в фильме Сергея Лысенко «Конец каникул», несмотря на чернобыльскую катастрофу.













