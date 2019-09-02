Мероприятие будет приурочено дню рождения консерватории.

В этот вечер слушатели смогут стать свидетелями виртуозного исполнения таких музыкантов как народная артистка России Ирина Бочкова, лауреаты международных конкурсов Глеб Степанов и Сергей Воронов, а также заслуженный артист России Владимир Сканави. Все они являются востребованными музыкантами в столице. В программе камерного вечера прозвучат произведения немецкого композитора Людвига ван Бетховена, французского композитора Клода Дебюсси, российского композитора И.Ф. Стравинского и композитора американского происхождения Самуила Душкина.

Ирина Бочкова исполнит партию скрипки. В репертуаре народной артистки России и профессора столичной консерватории более сорока концертов и пьес с оркестром. Один из ведущих виолончелистов России Глеб Степанов является выпускником консерватории, в настоящее время он руководит Крымским музыкальным фестивалем. Более тридцати произведений для этого музыкального инструмента есть в творческом багаже этого музыканта, свыше шестидесяти российских городов он посетил со своими концертами. Гастролировал и за рубежом. Партия фортепиано принадлежит заслуженному артисту России и профессору консерватории Владимиру Сканави. Свой творческий путь он начал ещё в годы обучения, сейчас это музыкант, который отличается виртуозным мастерством игры на фортепиано, обладая безупречным вкусом и строгостью исполнения. Партию фортепиано исполнит также и ещё один лауреат международных конкурсов и выпускник Московской консерватории Сергей Воронов. Его творческая деятельность тесно связана и с камерными выступлениями.

Начало мероприятия запланировано на семь вечера. Билеты можно приобрести в кассах консерватории и на сайте учреждения. Вечер проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.