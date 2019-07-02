ИА «Ореанда-Новости» На итальянском курорте Лигурия и на Лазурном берегу во Франции в девятый раз прошёл фестиваль классической музыки "Империя Чайковского".

Фестиваль был основан в 2011 году худруком и главным дирижёром оркестра «Классика» Александром Канторовым. Поддержку ему оказал муниципалитет Сан-Ремо и Генеральное консульство Российской Федерации в Генуе.

В исполнении оркестра прозвучали произведения Чайковского и многих других русских композиторов: Глинки, Шостаковича, Свиридова.

Итальянская публика настолько тепло приняла фестиваль, что Александру Канторову было присуждено звание Почетного друга коммуны Пьеве-ди-Теко в Лигурии и ключ от этого города.