ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ Старейший кинофестиваль в 75й раз открывает свои двери. Увлекательное и масштабное событие проходит на острове Лидо в Венеции, Италия.

Председателем жюри в этом году является мексиканский режиссер Гильермо дель Торо. Именно он будет решать судьбу двадцать одной кинокартины основного конкурса. В список наиболее значимых вошли работы таких режиссеров: Итан и Джоэл Коэны, Дэмиен Шазелл, Жак Одияр, Лука Гуаданьино, Альфонсо Куарон. Россию представляют Наталья Меркулова с фильмом фильм "Человек, который удивил всех" и Алексей Чупов с картиной "Горизонты".

Дэмиен Шазелл – молодой американский режиссер уже оправдал характеристику многообещающего специалиста: он приехал на фестиваль уже как обладатель "Оскара". Награду он получил в 2016 году за фильм "Ла ла Ленд". 75-й фестиваль в Италии он откроет фильмом «Человек на луне», который был снят по книге Джеймса Р. Ханса. Уникальная картина основана на реальных событиях – полетом Нила Армстронга, и его первыми шагами на Луне.

В конкурсе участвует только одна женщина- режиссер, тогда как в жюри немало представительниц слабого пола. Дженнифер Кент из Австралии представит публике готический триллер "Соловей".

Кинофестиваль в Венеции существенно отличается от традиционного мероприятия в Каннах. Тут не существует предубеждений: организаторы фестиваля приглашают популярные стриминговые гиганты типа Netflix и Amazon, стараясь учитывать все реалии современного кинопроизводства.

Испаноязычный проект «Рим» будет представлен мексиканским режиссером Альфонсо Куарон. На фестиваль в Каннах картина была не допущена, так как права на прокат ранее были выкуплены Netflix. Действие фильма позволит зрителям вернуться в Мексику начала 70-х годов прошлого столетия.

Большая премьера ожидала фильм российского режиссера Андрея Кончаловского. Картина «Грех» о жизни и творчестве великого итальянского скульптора Микеланджело Буонарроти должна была произвести фурор, однако режиссер отозвал заявку, по причине неготовности копии произведения.

Напомним, что Кончаловского является участником кинофестиваля в Венеции уже более 40 лет и ни разу не уезжал без наград.

Кроме этого ряд российских картин покажут в Венеции вне конкурса. Среди них фильм Виктора Косаковского «Акварель», а так же «Процесс» Сергея Лозницы – украинского режиссера. Именно его фильм «Донбасс» открывал «Особый взгляд» на фестивале в Каннах.