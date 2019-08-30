30.08.2019, 20:48
В консерватории имени Чайковского покажут фильм "Симфония органа"
ИА «Ореанда-Новости». 16 сентября в Московской консерватории состоится специальный показ документального фильма "Симфония органа", что послужит открытию сезона органных концертов. Фильм расскажет об истории создания и реставрации органа консерватории, который называется БЗК.
Уникальность этого органа состоит в том, что за 100 лет своего существования он стал свидетелем многих событий, как в сфере искусства, так и государства в целом.
Съёмка фильма проходила внутри самого органа. Цель премьеры этого фильма - показать орган не как музыкальный инструмент, но как отдельный живой организм со своей историей.
Продюсерами фильма выступили ректор А.С. Соколов и профессор М.В. Карасёва, а композитором - Денис Писаревский, который является выпускником консерватории. Режиссёр и автор сценария — известный журналист, музыковед Сергей Уваров. Соавтор сценария, научный консультант и один из главных героев фильма — главный хранитель органа БЗК Н.В. Малина. Закадровый текст читает заведующий кафедрой истории зарубежной музыки МГК, профессор М.А. Сапонов.
"Симфония органа" является первым фильмом, которая произвела сама консерватория. В августе также состоялся показ этого фильма в рамках фестиваля "Окно в Европу". После премьеры состоится концерт.
Уникальность этого органа состоит в том, что за 100 лет своего существования он стал свидетелем многих событий, как в сфере искусства, так и государства в целом.
Съёмка фильма проходила внутри самого органа. Цель премьеры этого фильма - показать орган не как музыкальный инструмент, но как отдельный живой организм со своей историей.
Продюсерами фильма выступили ректор А.С. Соколов и профессор М.В. Карасёва, а композитором - Денис Писаревский, который является выпускником консерватории. Режиссёр и автор сценария — известный журналист, музыковед Сергей Уваров. Соавтор сценария, научный консультант и один из главных героев фильма — главный хранитель органа БЗК Н.В. Малина. Закадровый текст читает заведующий кафедрой истории зарубежной музыки МГК, профессор М.А. Сапонов.
"Симфония органа" является первым фильмом, которая произвела сама консерватория. В августе также состоялся показ этого фильма в рамках фестиваля "Окно в Европу". После премьеры состоится концерт.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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