ИА «Ореанда-Новости» В рамках проекта «Мой школьный ресторан» преобразятся столовые в сотне столичных школ. Случится это уже в сентябре.

Манеру оформления «школьного ресторана» с расписными стенами и картинами будут выбирать путём голосования ученики и педагоги.

Из предложенных стилей – времена года, тема космоса, поэты Серебряного века и многое другое.

Кроме того, для питания учеников будет разработано новое меню, выбрана подходящая посуда. Подача блюд тоже изменится.

Проект «Мой школьный ресторан» запустили в Москве в 2013 году. Его назначение - повысить культуру питания школьников и сделать школьную столовую местом общения и отдыха.



