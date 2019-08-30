В Московской консерватории прозвучат сонаты Шуберта
Стоит отметить, что Евгений Максимов исполнит произведения позднего периода творчества композитора, который считается одним из основоположников романтизма в музыке. Франц Шуберт известен прежде всего своими песенными творениями, например, «Аве Мария», «Лесной царь» или циклы под названием «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». В последние годы своей жизни Франц Шуберт обращался к новым формам выражения своего музыкального творчества, одними из которых стали сонаты. 8 сентября в столичной консерватории имени П.И. Чайковского прозвучат три поздние сонаты этого австрийского композитора. К ним относятся «Соната №19» до минор», «Соната №20 ля мажор» и «Соната №21 си-бемоль мажор».
Доктор искусствоведения и доцент Московской консерватории Евгений Максимов стал одним из немногих исполнителей, которые берутся за исполнение поздних сонат Франца Шуберта. Многих музыкантов отпугивает их исполнение – настолько сложными в плане переосмысления являются произведения позднего периода творчества композитора. У слушателей консерватории появится уникальный шанс ближе ознакомиться и с этим аспектом творчества Франца Шуберта.
Начало мероприятия запланировано на семь вечера. Билеты можно будет приобрести в кассе консерватории, на сайте возможна и электронная реализация билетов. Концерт проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
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