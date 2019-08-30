В этот день слушатели смогут услышать произведения композитора австрийского происхождения Франца Шуберта. Местом проведения концерта был выбран Рахманиновский зал консерватории.

Стоит отметить, что Евгений Максимов исполнит произведения позднего периода творчества композитора, который считается одним из основоположников романтизма в музыке. Франц Шуберт известен прежде всего своими песенными творениями, например, «Аве Мария», «Лесной царь» или циклы под названием «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». В последние годы своей жизни Франц Шуберт обращался к новым формам выражения своего музыкального творчества, одними из которых стали сонаты. 8 сентября в столичной консерватории имени П.И. Чайковского прозвучат три поздние сонаты этого австрийского композитора. К ним относятся «Соната №19» до минор», «Соната №20 ля мажор» и «Соната №21 си-бемоль мажор».

Доктор искусствоведения и доцент Московской консерватории Евгений Максимов стал одним из немногих исполнителей, которые берутся за исполнение поздних сонат Франца Шуберта. Многих музыкантов отпугивает их исполнение – настолько сложными в плане переосмысления являются произведения позднего периода творчества композитора. У слушателей консерватории появится уникальный шанс ближе ознакомиться и с этим аспектом творчества Франца Шуберта.

Начало мероприятия запланировано на семь вечера. Билеты можно будет приобрести в кассе консерватории, на сайте возможна и электронная реализация билетов. Концерт проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.