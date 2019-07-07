07.07.2019, 21:09
В Москве и Санкт-Петербурге начался фестиваль хорроров "Дикие ночи"
ИА «Ореанда-Новости» Фестиваль авторских ужастиков "Дикие ночи" будет идти в Москве и Санкт-Петербурге весь июль. Фильмы в рамках этого кинофестиваля являются авторскими и независимыми, и в этом состоит их отличие.
Открывался кинофестиваль бразильским хоррором "Клуб каннибалов". Эту сатиру с большим количеством крови хорошо приняла публика. В Петербурге премьера этого фильма состоится 14 июля.
В ближайшие дни на больших экранах появятся работы необычных авторов, которых особенно ждут зрители. С полным расписанием можно ознакомится на сайте кинофестиваля.
Также в рамках фестиваля будут показаны картины "Умри чудовище, умри", "Семена" и многие другие представители этого жанра.
Открывался кинофестиваль бразильским хоррором "Клуб каннибалов". Эту сатиру с большим количеством крови хорошо приняла публика. В Петербурге премьера этого фильма состоится 14 июля.
В ближайшие дни на больших экранах появятся работы необычных авторов, которых особенно ждут зрители. С полным расписанием можно ознакомится на сайте кинофестиваля.
Также в рамках фестиваля будут показаны картины "Умри чудовище, умри", "Семена" и многие другие представители этого жанра.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии