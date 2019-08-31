ИА "Ореанда-Новости" Экспозиция начнёт работу 4 сентября в фойе партера Большого зала Московской консерватории.

Полотна – часть коллекции члена попечительского совета Московской консерватории имени П.И. Чайковского, совладельца компании «Галерея Михайлов» - Михаила Сасонко.

Выставка станет третьей по счёту. На ней будет представлено 30 работ, выполненных в разных жанрах и техниках. Посетители увидят пейзажи, портреты и натюрморты различных школ: московской, ленинградской, владимирской.

Кроме того, зрителям представится уникальная возможность увидеть полотна, прежде не экспонировавшиеся.