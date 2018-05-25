ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Большой праздничный концерт с участием группы «Кватро», ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, Детского хора ВГТРК и стипендиатов Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова пройдет в Светлановском зале ММДМ 1 июня, в Международный день защиты детей. Вечер состоится в рамках Международного фестиваля «Москва встречает друзей».

По традиции в этот вечер на одной сцене ежегодно встречаются признанные звезды и начинающие артисты. В этом году кульминацией первого отделения станет выступление группы «Кватро», а откроют концерт стипендиаты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, лауреаты и участники музыкальных телевизионных программ «Щелкунчик», «Синяя птица», «Голос. Дети», всероссийских и международных конкурсов. Также в первом отделении выступят юные музыканты из Великобритании, Швеции и Франции.

Во втором отделении на сцену Светлановского зала выйдет легендарный Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Этот коллектив, отмечающий в 2018 году свое 90-летие, сегодня не случайно приравнивают к таким российским брендам, как Большой театр, Эрмитаж, Третьяковская галерея. В течение десятков лет ансамбль не перестает поражать зрителей всего мира блистательным мастерством и уникальной техникой.

Праздничный концерт пройдет по инициативе Международного фонда культуры и науки «Гармония». Разносторонняя деятельность Фонда направлена на поддержку юных талантов в области науки, искусства, образования и создания благоприятных условий для их творческого роста. Ключевой целью фонда является содействие социальным программам для многодетных и малоимущих семей, детей детских домов, интернатов. Фонд осуществляет поддержку программ в сфере детского здоровья.

Начало в 19:00.