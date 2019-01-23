ИА «Ореанда-Новости» В парижском бутике модного дома Oscar de la Renta во время ремонта обнаружили картину XVII века. О находке сообщила газета The New York Times.

Помещение, располагающееся на двух этажах здания XIX века на улице Мариньян около Елисейских Полей, было приобретено в 2017 году для размещения там нового магазина дома моды.

Во время проведения ремонтных работ за одной из стен рабочие обнаружили выполненную маслом картину размером три на шесть метров.

На полотне изображён Шарль Оливье де Нуантель — французский посол в Османской империи — и придворные, въезжающие в Иерусалим. Эксперты выяснили, что картина была написана в 1674 году художником Арно де Вуэзом – учеником придворного живописца Людовика XIV Шарля Лебрена, который был одним из авторов интерьеров Версаля.

«Иногда при работе во дворце или замке ты можешь обнаружить что-то внезапное, но обычно это спрятанный камин или, если дело происходит в Италии, фреска. Но в жилом доме? В магазине?» — рассказала архитектор Натали Райан, работающая над интерьером парижского бутика Oscar de la Renta в разговоре с The New York Times.

Пока не известно, как полотно оказалось замуровано в стене. Возможно, картина была спрятана во время Второй мировой войны. Произведение искусства плотно приклеено к стене, и снять его, не повредив, невозможно. Картина будет оставаться в бутике, пока модный дом снимает это помещение.

Полотно будет отреставрировано в ближайшее время, средства на её восстановление выделило руководство Oscar de la Renta. «Картина была очень темной из-за краски, наложенной во время предыдущих попыток восстановить полотно, и слоев лака», — рассказал куратор команды реставраторов Бенуа Жансон. Реставрационные работы начались в ноябре прошлого года, ради полного восстановления полотна открытие бутика отложили на полгода, новую дату открытия назначили на конец весны.