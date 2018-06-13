РЕАНДА-НОВОСТИ. О 12 июня в День России в Александровском саду, который находится в Северной столице, прошёл Фестиваль цветов. Данное мероприятие является традиционным и проходит каждый год. В текущем году цветники, которые создали лучшие специалисты петербургских садово-парковых предприятий, посвящены юбилею Санкт-Петербурга. Городу исполняется 315 лет.

Размер площади, которую заняли цветники фестиваля, составил около трёхсот квадратных метров. Около ста тысяч цветов использовали для того, чтобы оформить Александровский сад. А количество цветов, которые садовники высаживали к сегодняшнему мероприятию, составило более 8 миллионов. Также были созданы 900 цветников во многих районах Северной столицы. Большинство из них посвятили самому главному событию этого лета для всей страны – чемпионату мира по футболу, который стартует 15 июня в Санкт-Петербурге.

Огромное количество прекрасных цветов в Александровском саду и во многих районах города будут служить украшением Северной столицы, а также радовать местных жителей до глубокой осени.

Живое полотно «Балерина» было создано садово-парковым предприятием «Невское», которое использовало для этого нежную бегонию грацилис разных цветов. В Северной столице ежедневно на театральных сценах можно наслаждаться хореографическим искусством.



Садово-парковое предприятие «Калининское» создало изображение из цветов в виде Ростральной колонны, СПП «Фрунзенское» - знаменитый кораблик Адмиралтейства, а СПП «Озеленитель» проиллюстрировал посредством цветов брызги городского салюта – эта работа и стала одним из самых ярких произведений на Фестивале цветов.

Поразил своим произведением и СПП «Центральное», которое изобразило стилизованный Дворцовый мост, а под ним цветочные волны.



Садово-парковое предприятие «Выборгское» также отличились, сделав цветник с морской тематикой. Отметим, что при выполнении этого произведения специалисты использовали агератум Хоустона голубой, тагетес отклоненный желтый, цинерарию приморскую, а также голубую мраморную крошку.



Практически все предприятия использовали необычные элементы при создании работ. Волонтёры и студенты Садово-архитектурного колледжа приняли участие в оформлении, а также организовали красочное дефиле.