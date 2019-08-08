08.08.2019, 16:55
В прокат вышел фильм "Страшные истории для рассказа в темноте"
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 8 августа, в российский прокат выходит фильм "Страшные истории для рассказа в темноте". Режиссёр фильма Андре Овредал рассказал в одном из интервью, что продюсер фильма Гильермо дель Торо предоставил ему полную свободу в работе над фильмом. Однако сам фильм выполнен в стиле испанского продюсера и режиссёра.
По сюжету, группе подростков придётся столкнуться с монстрами, чтобы разгадать тайну нескольких смертей, которые наводят ужас на весь город.
Стоит отметить, что "Страшные истории для рассказа в темноте" - это адаптация известного романа Элвина Шварца. Гильермо дель Торо очень любит эту трилогию, а также давно хотел сделать её экранизацию.
По сюжету, группе подростков придётся столкнуться с монстрами, чтобы разгадать тайну нескольких смертей, которые наводят ужас на весь город.
Стоит отметить, что "Страшные истории для рассказа в темноте" - это адаптация известного романа Элвина Шварца. Гильермо дель Торо очень любит эту трилогию, а также давно хотел сделать её экранизацию.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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