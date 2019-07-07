Млодинов

не завершающейся

Стеларк



Помимо

проведение

Об этой теме на Пикнике будут рассуждать Леонард, физик из США, а также врач Гэвин Френсис. Затронуть темусо стороны искусства попытается автор множества научных картин –этого в парке ожидаетсяболее сотни дискуссий на различные темы, начиная детской психологией и заканчивая питанием.В середине июля организаторы перенесут все события на московскую площадку, а осенью – на краснодарскую.