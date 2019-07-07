07.07.2019, 09:56
В Санкт-Петербурге начался фестиваль Geek Picnic
ИА «Ореанда-Новости» В Петербургском парке Победы 6 июля начался один из крупнейших культурных фестивалей страны. Организаторы говорят, что мероприятие помогает развивать науку, It и искусство среди молодёжи. В этом году главной темой станут лекции, посвящённые вечной жизни. Об этой теме на Пикнике будут рассуждать Леонард Млодинов, физик из США, а также врач Гэвин Френсис. Затронуть тему не завершающейся со стороны искусства попытается автор множества научных картин – Стеларк.
Помимо этого в парке ожидается проведение более сотни дискуссий на различные темы, начиная детской психологией и заканчивая питанием.
В середине июля организаторы перенесут все события на московскую площадку, а осенью – на краснодарскую.
Помимо этого в парке ожидается проведение более сотни дискуссий на различные темы, начиная детской психологией и заканчивая питанием.
В середине июля организаторы перенесут все события на московскую площадку, а осенью – на краснодарскую.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии