14 декабря в Санкт-Петербурге выступлением Лейфа Ове Андснеса и Заслуженного коллектива России под управлением Шарля Дютуа открылся XX Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств», в исполнении музыкантов прозвучали Концерт для фортепиано с оркестром Грига, увертюра «Римский карнавал» Берлиоза и Третья симфония Рахманинова. На концертах фестиваля, который продлится до 24 декабря, публику ждёт встреча со звёздами мирового исполнительского искусства, в числе которых – Юрий Темирканов, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы», вокальный ансамбль “Take 6”, пианисты Элисо Вирсаладзе, Борис Березовский, скрипачи Джошуа Белл, Сергей Крылов, Сергей Догадин и другие известные исполнители.«Моё отношение к фестивалю – семейное: всех, кто выступает в его программе, я считаю и друзьями, и сподвижниками, каждый раз «Площадь Искусств» для меня – прекрасный повод встретиться с важными для меня людьми, которых я редко вижу, – рассказал Юрий Темирканов, – Должен сказать, что я играю только с теми музыкантами, которых люблю. Когда артиста не любишь, ничего не получается, нет, делаешь, конечно, вид, что все хорошо, прекрасно, но какая-то тайна пропадает. Поэтому на «Площади Искусств» выступают не только прекрасные музыканты, но и в основном мои друзья».Пресс-конференция накануне открытия фестиваля «Площадь Искусств» стала первой встречей с петербургской прессой, в которой Шарль Дютуа принял участие в статусе главного приглашенного дирижёра Заслуженного коллектива России; о его назначении Юрий Темирканов объявил в сентябре 2018 года. Музыкант поблагодарил за это предложение и подчеркнул, что для него возможность чаще выступать с Заслуженным коллективом России – «огромное удовольствие и честь».«Я счастлив быть в Петербурге, я люблю сюда возвращаться. Первый раз я побывал здесь в конце 1970-х, когда работал в Скандинавии, и с тех пор я страстно люблю этот город, его культуру и всё, что здесь происходит, – отметил дирижёр, – Для меня всегда очень важны выступления здесь. Все мы, конечно, дирижируем во многих крупных залах – Карнеги-холл, Сантори-холл в Токио и многих других, но играть здесь, в Петербурге, всегда особенное переживание, потому что здесь ты по-особому общаешься с залом, чувствуешь, что здесь культура укоренена очень глубоко».Шарль Дютуа рассказал об особенном отношении к Третьей симфонии Рахманинова, которая вошла в программу концерта-открытия фестиваля «Площадь Искусств».«Я много исполнял эту симфонию в 1980-е годы, во время работы с Филадельфийским оркестром, но потом я довольно долго не возвращался к ней, потому что чаще для работы с русской музыкой приглашают русских дирижёров, – рассказал музыкант, – Поэтому исполнение Третьей симфонии с Заслуженным коллективом на открытии фестиваля – одновременно и сложная, и очень интересная для меня задача. Я рад вновь дирижировать этим сочинением, которое, кстати, было написано Рахманиновым у меня на родине в Швейцарии, а исполнено впервые в Филадельфии».Пианист Лейф Ове Андснес на пресс-конференции вспомнил, что его российский дебют состоялся с Заслуженным коллективом России под управлением Юрия Темирканова на фестивале «Площадь Искусств» в первые годы его существования, а также рассказал о своих отношениях с Концертом для фортепиано с оркестром Грига, который исполнил на открытии XX фестиваля «Площадь Искусств».«Григ – норвежский композитор, я – норвежский пианист, поэтому избежать этого произведения я, конечно, не мог: впервые я исполнил его в 17 лет, с ним дебютировал со многими оркестрами, – рассказал Лейф Ове Андснес, – Затем я довольно интенсивно исполнял его шесть-семь лет подряд, а потом попросил своего менеджера сделать перерыв в отношениях с этой музыкой. Но этой осенью я вернулся к исполнению Концерта и вот уже три месяца играю его достаточно много: в этом году исполняется 150 лет с момента его премьеры. Это по-прежнему очень свежее и мощное произведение, в котором молодая, экстравертная сила и желание завоевать мир сочетается с очень трогательной детской красотой».Генеральный директор Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф, отметив, что фестиваль «Площадь Искусств» стал мощным культурным явлением в масштабах не только Петербурга, но и всего мира, пожелал проекту долгой и счастливой жизни. Ирина Хлопова, директор по связям с общественностью Гранд Отеля Европа, выступающего постоянным партнёром фестиваля «Площадь Искусств», рассказала о богатых традициях отеля, назвав его «самым музыкальным в мире»: «Выдающиеся музыканты, приезжающие с концертами в Петербургскую филармонию, всегда останавливались в Гранд Отеле Европа, и здесь мы попытались создать уникальные по уровню комфорта условия для них. Специально для них мы оборудовали наши номера музыкальными инструментами – среди которых антикварный инкрустированный ценными породами дерева рояль бельгийского мастера Генриха Герман Лихтенталя. У нас есть и прекрасной сохранности антикварный рояль работы фабрики Карла Шредера; богата наша коллекция инструментами Бехштейн. Только представьте – этих клавиш касались пальцы великих Чайковского, Прокофьева, Шостаковича».Поддерживая добрую традицию фестиваля, коммерческий директор компании Петербургское такси 068 Анна Тальянова вручила 300 билетов на адресованный маленьким слушателям фестивальный концерт «Снежная королева» руководителю социальных программ некоммерческого объединения «Волшебный дирижабль» Наталье Барановой: билеты предназначены для детей с ограниченными возможностями.Также на пресс-конференции со словами благодарности в адрес филармонии и фестиваля выступила директор по корпоративным коммуникациям группы компаний «Орими» Марина Драбова: чай Greenfield и кофе Jardin являются официальными напитками Петербургской филармонии, эти марки выступают партнёрами творческих встреч со звездами фестиваля «Площадь Искусств», проходящих в Арт-галерее филармонии.Основанный Юрием Темиркановым в 1999 году, фестиваль «Площадь Искусств» объединяет не только различные виды искусств, – в его орбиту традиционно вовлечены культурные институты, расположенные вокруг площади, давшей имя фестивалю. В числе участников: Русский музей, Михайловский театр, Театр музыкальной комедии, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови). Основную часть программы проводит в своих залах Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича.«В программе “Площади Искусств” каждый год – множество концертов, разнообразие жанров. При этом цели фестиваля, которые мы определили двадцать лет назад, остаются неизменными и до сих пор определяют характерные его черты, – говорит Юрий Темирканов, художественный руководитель фестиваля. – Эти цели – пропаганда высокого музыкального искусства, стремление познакомить жителей и гостей города с лучшими мировыми исполнителями и сохранение верности традициям петербургской культуры. Каждый раз фестиваль становится праздником – и для публики, и для меня, потому что собирает в Петербурге музыкантов, которых я люблю и ценю».