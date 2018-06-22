ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. C 25 июня по 2 июля 2018 года в Санкт-Петербурге пройдет XVI международный фестиваль «Три века классического романса». В насыщенной и разнообразной программе – выступления выдающихся вокалистов и пианистов России и зарубежья в лучших залах Северной столицы.

Международный фестиваль «Три века классического романса стартовал в 2003 году и с тех пор проводится в Санкт-Петербурге ежегодно. Авторы идеи и организаторы фестиваля – преподаватели кафедры концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории: заслуженная артистка России, профессор Ирина ШАРАПОВА и заслуженная артистка России, доцент Елена ГАУДАСИНСКАЯ.

Учредителями фестиваля являются Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, Санкт-Петербургский Общественный благотворительный фонд Ирины Богачевой «Арт-Петербург». Президент фестиваля – почетный гражданин Санкт-Петербурга, народная артистка СССР, профессор Ирина БОГАЧЕВА.

Программа фестиваля выстроена как цикл концертов маститых мастеров и молодых вокалистов, представляющих жанр романса во всем его стилистическом и временном многообразии.

Фестиваль откроется 25 июня гала-концертом в Академической Капелле. На сцене – народные артисты России Владимир Чернов, Ольга Кондина, Владимир Феляуэр, Мартина Рюпинг, а также лауреаты конкурса прошлых лет. 27 июня в Малом зале филармонии будет представлена программа, приуроченная к юбилею Рахманинова, романсы которого прозвучат в исполнении Владимира Чернова, Владимира Байкова, Леонид Захожаева, Жанны Домбровской, Сергея Муравьева и Елизаветы Боковой.

26 июня в Доме композиторов пройдет конкурс сочинений молодых авторов, ставший неотъемлемой частью фестиваля.

28 июня в Академической Капелле – концерт «Код вечности». Ольга Кондина выступит в сопровождении французских музыкантов, органиста Кристиана Отта и арфистки Изабель Лагорс. В концерте принимают участие Михаил Гаврилов, Юрий Ившин, Мария Галкина и Хатсуе Накамура

29 июня в Малом зале филармонии в концерте «Романс без границ» прозвучат сочинения Шуберта, Малера, Цемлинского и Берга. Исполнители – Роберт Холл, Мартина Рюпинг, Игорь Головатенко и Татьяна Павловская. Партия фортепиано – Семен Скигин, Ирина Шарапова и Елена Гаудасинская.

30 июня в Малом зале филармонии в программе «Грани романса» будут представлены сочинения петербургских композиторов Антона Танонова, Бориса Березовского, Игоря Воробьева, Светланы Нестеровой, Александра Радвиловича.

1 июля в Белом зале Большого Петергофского дворца, публику ждет уникальный проект «Театр романса». В концерте-спектакле, созданном молодыми режиссерами, прозвучат старинные русские романсы, созданные на рубеже XVIII –XIX веков.

2 июля в Академической Капелле состоится финал IX международного конкурса вокально-фортепианных дуэтов, туры которого пройдут параллельно с концертами фестиваля. В этом году в Конкурсе будут состязаться свыше 40 дуэтов из России, Беларуси, Германии, Китая, Молдовы, Польши, Украины и Японии. Жюри возглавит народный артист России Владимир Чернов. В составе жюри – Ольга Кондина (Россия), Кристиан Отт (Франция), Мартина Рюпинг (Германия), Семен Скигин (Германия), Роберт Холл (Нидерланды).

Впервые церемония закрытия и награждения будет совмещена с третьим туром конкурса. Публика сможет не только присутствовать на захватывающем состязании финалистов, но и непосредственно участвовать в присуждении «Приза зрительских симпатий».

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