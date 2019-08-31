ИА "Ореанда-Новости" Сооснователю арт-центра «Пушкинская,10» был 71 год.

Сергей Ковальский был популярным в Петербурге художником, приложившим руку к созданию товарищества «Свободная культура». Он скончался 30 августа. Информацию об этом разместили в Facebook коллеги художника.

Сергей Ковальский начал творческий путь в 60-е, увлекшись направлением, которое передаёт звуки цветами. В 80-е заниммался в основном фолк-артом.

За свою жизнь он успел поучаствовать более чем в 150 выставках по всему свету.