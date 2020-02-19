19.02.2020, 20:44
В Сети появились фото Нео и Тринити из новой "Матрицы"
ИА «Ореанда-Новости». В интернет попали новые фотографии, сделанные на съёмочной площадке "Матрицы 4". На фотоизображении запечатлены актёры Киану Ривз и Керри-Энн Мос, сидящие на одном мотоцикле. Нео на снимке одет в чёрный плащ, у него борода, усы и длинные волосы. Фанатское сообщество заговорило о том, что его герой больше похож на Джона Уика. И сходство нового образа Нео с этим персонажем действительно прослеживается.
Напоминаем, что ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлён съёмочный процесс с участием Тринити и Нео. На кадрах герои видны со спины.
В последний раз Ривз и Мосс снимались вместе в 2003 году при подготовке кинофильма "Матрица: Революция".
Напоминаем, что ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлён съёмочный процесс с участием Тринити и Нео. На кадрах герои видны со спины.
В последний раз Ривз и Мосс снимались вместе в 2003 году при подготовке кинофильма "Матрица: Революция".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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