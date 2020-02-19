В интернет попали новые фотографии, сделанные на съёмочной площадке "Матрицы 4". На фотоизображении запечатлены актёры Киану Ривз и Керри-Энн Мос, сидящие на одном мотоцикле. Нео на снимке одет в чёрный плащ, у него борода, усы и длинные волосы. Фанатское сообщество заговорило о том, что его герой больше похож на Джона Уика. И сходство нового образа Нео с этим персонажем действительно прослеживается.Напоминаем, что. На кадрах герои видны со спины.В последний разпри подготовке кинофильма "Матрица: Революция".