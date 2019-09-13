13.09.2019, 19:32
В сети появился первый кадр последнего сезона "Сверхъестественного"
ИА «Ореанда-Новости». В сети был опубликован первый кадр финального сезона сериала под названием "Сверъестественное". По сюжету, в последнем сезоне братьям Винчестерам предстоит сразиться с самым сильным врагом.
Главные актёры в одном из интервью пояснили, что их последним врагом будет сам бог, поскольку их персонажи "устали быть марионетками в его руках". События начинаются с момента, когда Чак открывает врата ада, выпуская в мир тысячи злых существ. Винчестеры узнают, в скольких жизненных событиях был замешан бог, и действительно ли их решения что-то меняли в их жизнях.
Всего запланировано 20 серий, первая выйдет 10 октября.
Главные актёры в одном из интервью пояснили, что их последним врагом будет сам бог, поскольку их персонажи "устали быть марионетками в его руках". События начинаются с момента, когда Чак открывает врата ада, выпуская в мир тысячи злых существ. Винчестеры узнают, в скольких жизненных событиях был замешан бог, и действительно ли их решения что-то меняли в их жизнях.
Всего запланировано 20 серий, первая выйдет 10 октября.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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