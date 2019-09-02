ИА "Ореанда-Новости" Жители города Севастополя смогут стать свидетелями постановок Московского художественного академического театра имени М. Горького. Спектакли состоятся 3 и 4 сентября.

Завтра, 3 сентября, на сцене Севастопольского русского драматического театра имени А.В. Луначарского состоится спектакль под названием «Женитьба Белугина». Постановка Татьяны Дорониной основана на произведении русского писателя и драматурга Александра Островского. По сюжету зажиточный молодой человек влюбляется в девушку без состояния и хочет жениться на ней. Она соглашается выйти за него, ею движет исключительно состояние избранника. Девушка вступает в романтические отношения с лучшим другом жениха, они вдвоём хотели жить за счёт влюблённого без памяти юноши. Несмотря на то, что Александр Островский изображает в своих пьесах быт и нравы купцов позапрошлого века, проблемы и вопросы, которые ставит автор актуальны и для современного времени.

4 сентября артисты Московского художественного театра имени Горького представят спектакль по произведению писателя Валентина Распутина под названием «Последний срок». Режиссёром-постановщиком выступил заслуженный артист Российской Федерации Сергей Пускепалис. Знаменитая повесть Валентина Распутина начинается с того, что однажды в деревню к своей матери приехали её взрослые дети. Далее спектаклю повествует об извечных проблемах: верность и предательство, мудрость и глупость, смех и слёзы. Реальная жизнь русской глубинки передана артистами столичного театра с поразительной точностью. Мастерски исполненная актёрская игра сопровождается в спектакле музыкальными композициями Таисии Краснопевцевой. Тема матери и детей красной нитью тянется через всё повествование.