Партии фортепиано произведений этого композитора исполнит народный артист Российской Федерации и профессор Московской консерватории Тигран Алиханов. Концерт состоится в Малом зале консерватории.

Сонаты Людвига ван Бетховена, которого искусствоведы называют последним представителем «венской классической школы», являются признанными шедеврами в мировой музыке. Слушатели в этот вечер смогут ознакомиться с сонатами, которые отражают своего рода эволюцию музыкального творчества известного немецкого композитора. Все исполненные 12 сентября сонаты принадлежат к разным периодам творческого пути Людвига ван Бетховена. В программе вечера прозвучит «Соната для фортепиано №17 ре минор», «Соната для фортепиано №23 фа минор «Аппассионата», «Соната для фортепиано №26 ми-бемоль мажор «Прощальная» и «Соната для фортепиано №32 до минор».

Народный артист Российской Федерации и профессор консерватории Тигран Алиханов является одним из редких исполнителей произведений Людвига ван Бетховена - в его репертуаре собраны все тридцать две сонаты этого композитора. Стоит также отметить, что Тигран Алиханов нередко исполняет их циклом на протяжении одного или двух сезонов.

Начало мероприятия запланировано на семь вечера. Билеты можно будет приобрести в кассе консерватории, на официальном сайте культурного ведомства возможна и электронная реализация билетов. Слушатели смогут также забронировать по телефону билеты заранее. Концерт проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.