в Малом зале пройдёт вечер памяти Елизаветы Гилельс,В её честь прозвучат сочинения, составившие «золотой фонд» скрипичного репертуара, – Прелюдия и аллегро в стиле Пуньяни и Сицилиана и ригодон в стиле Франкера Крейслера, Первая соната для скрипки и фортепиано Брамса, Соната для скрипки и фортепиано Франка и Элегическая поэма Изаи.Елизавета Гилельс родилась в не музыкальной семье: её отец был бухгалтером, а мать - домохозяйкой. Однако уже в 15 лет, в 1935 году, Елизавета получила уже вторую премию на Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей. Наибольшую известность ей принесло участие в Конкурсе имени Эжена Изаи в Брюсселе. Тогда Гилельс и её коллеги разделили места с третьего по шестое.В этот вечер 19 сентября на сцену Малого зала выйдет. Он выступит в гармоничном творческом тандеме