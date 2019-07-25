25.07.2019, 21:20
Венецианский фестиваль представил свою программу
ИА «Ореанда-Новости» Организаторы Венецианского кинофестиваля опубликовали программу мероприятия. В неё вошёл 21 фильм, и полный список можно увидеть на сайте фестиваля.
В программу вошли такие фильмы, как Joker ("Джокер"), The Laundromat ("Прачечная"), J'accuse ("Дело Дрейфуса"), Wasp Network ("Осиная сеть") и многие другие достойные внимания фильмы.
Представлены также ленты из Саудовской Аравии, Чили, Португалии, Австралии, Японии, Швеции и Чехии.
В программу вошли такие фильмы, как Joker ("Джокер"), The Laundromat ("Прачечная"), J'accuse ("Дело Дрейфуса"), Wasp Network ("Осиная сеть") и многие другие достойные внимания фильмы.
Представлены также ленты из Саудовской Аравии, Чили, Португалии, Австралии, Японии, Швеции и Чехии.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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