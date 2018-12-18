ИА «Ореанда-Новости» Министр культуры Владимир Мединский объявил о создании в Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе региональных инновационных образовательных центров культуры.

Новые учебные центры будут называться «Высшая школа музыкального и театрального искусства» (ВШМТ), открытие намечено на 2022 год. Об этом сообщают «Известия». Предполагается, что филиалы будут небольшими, поэтому руководить ими будет один человек. Минкульт запускает конкурс на лучшую идею о том, как должен выглядеть вуз, победителю предложат возглавить образовательные центры. При этом Мединский отметил в беседе с «Известиями», что проект долгосрочный, поэтому рассматриваются предложения от кандидатов не старше 55 лет.

«Мы объявили конкурс на лучшую концепцию вуза. Приглашаем к участию специалистов. Авторы лучших концепций могут эти культурные учреждения возглавить. Это должен быть специалист от 30 до 55 лет. Программа рассчитана на годы, и мы планируем, что победители посвятят ближайшие 10–15 лет своей жизни этому проекту. Поэтому кандидатов старше 55 лет не рассматриваем. Хотя могут быть исключения», — рассказал министр.

Студенты, которые будут обучаться на бюджете, после окончания учёбы заключат договор с региональными учреждениями культуры для дальнейшей работы. «Я дам поручение департаменту науки и образования вместе с юристами в течение месяца разработать типовые договоры, которые помогут нашим вузам и будущим заказчикам в рамках действующего законодательства связать определенные категории поступающих с регионами. Речь, конечно, будет идти только о студентах бюджетных отделений», — заявил Мединский.

Обучать в вузах планируют по специальностям: музыка, театральное мастерство, хореография и др. Общее количество студентов, обучающихся в региональных центрах, составит около 1050 человек. Планируется, что обучение будет как на бюджетной – около 300 студентов, так и на коммерческой основе, Мединский отметил, что ежегодный приём будет составлять около 60 человек.