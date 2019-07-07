07.07.2019, 20:17
Владимир Познер выходит из состава жюри ТЭФИ
ИА «Ореанда-Новости» Владимир Познер на своём сайте опубликовал информацию о том, что он выходит из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий. Журналист объяснил это тем, что премия уже изжила себя и потеряла свой статус.
Также он отметил, что общественное мнение этой награды снизилось и приз перестал высоко цениться, став рядовой наградой. Познер добавил, что награда перестала принимать во внимание демографические признаки, заложенные в её основу, и попросил перестать проводить этот конкурс.
ТЭФИ - российская национальная премия кино, которая выдается за высшие заслуги в области телевидения.
Также он отметил, что общественное мнение этой награды снизилось и приз перестал высоко цениться, став рядовой наградой. Познер добавил, что награда перестала принимать во внимание демографические признаки, заложенные в её основу, и попросил перестать проводить этот конкурс.
ТЭФИ - российская национальная премия кино, которая выдается за высшие заслуги в области телевидения.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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