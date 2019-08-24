24.08.2019, 11:31
Вышел первый трейлер нового сериала по вселенной "Звёздных войн"
ИА «Ореанда-Новости». Кинокомпания Disney опубликовала первый трейлер нового сериала по вселенной "Звёздных войн". Новый телесериал будет носить название "Мандалорец".
Дйствие сериала охватывает время после падения Галактической империи, но до появления Первого Ордера. Главным персонажем будет Мандалоец-наёмник, который вынужден выживать на краю галактики, где ещё не действуют законы Новой Республики.
Джон Фавро назначен режиссёром, продюсером и сценаристом картины. Предыдущие его работы - это "Король Лев", "Железный человек", "Повар на колесах". Главные роли сыграли Педро Паскаль и Джина Каро.
Мнгосерийный спин-офф выходит на экраны 12 ноября на сервисе Disney+.
Дйствие сериала охватывает время после падения Галактической империи, но до появления Первого Ордера. Главным персонажем будет Мандалоец-наёмник, который вынужден выживать на краю галактики, где ещё не действуют законы Новой Республики.
Джон Фавро назначен режиссёром, продюсером и сценаристом картины. Предыдущие его работы - это "Король Лев", "Железный человек", "Повар на колесах". Главные роли сыграли Педро Паскаль и Джина Каро.
Мнгосерийный спин-офф выходит на экраны 12 ноября на сервисе Disney+.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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