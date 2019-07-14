ИА «Ореанда-Новости» Новый фильм о Джеймсе Бонде – «Джеймс Бонд 25» выйдет на экраны в 2020 году.

Как пишут британские СМИ, главную роль в фильме сыграет темнокожая актриса Лашана Линч.

По сюжету фильма отошедший от дел агент 007 уходит на пенсию и уезжает на Ямайку. На острове его находит сотрудник ЦРУ и просит отыскать похищенного учёного. Во время задания Бонд попадает в ловушку к некоему злодею, после чего позывной «007» переходит к героине Лашаны Линч.

31-летняя актриса известна ролью Марии Рэмбо в триллере «Капитан Марвел».

Английские журналисты считают, что сценаристы воспользовались феминистскими взглядами актрисы и писательницы Фиби Уоллер-Бридж, которая стала соавтором сценария.