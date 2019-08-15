ИА «Ореанда-Новости»Бывший вокалист группы «Ласковый май» принял решение отказаться от репертуара группы. Отныне Шатунов будет исполнять на концертах лишь песни собственного сочинения.

Об этом сообщил продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Он также добавил, что Шатунов запретил исполнять песни, написанные лично им для репертуара группы.

Популярный певец отметил, что решение исключить из концертной программы песни коллектива связано с тем, что он «перерос» данные композиции.

Отныне «Белые розы», «Седую ночь» и другие можно будет услышать в исполнении самого Андрея Разина.



В апреле 2019-го Юрий Шатунов выпустил альбом под названием «Любимые песни». В него вошли 14 популярных композиций времен «Ласкового мая» в новой аранжировке.

