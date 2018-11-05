ИА «Ореанда-Новости». Столичный закон «О благоустройстве» пока не работает. У кого получать разрешение на то, чтобы расписывать стены домов граффити? Художники не стремятся сотрудничать с властями, говоря о коррупции.

Поправки, которые появились полгода назад в так называемом «законе о легализации граффити», ещё не начали действовать. Это связано с тем, что московские власти не определили контролирующий орган. Предполагается, что художник-граффитист (или райтер) перед росписью с кем-то согласует свой проект, далее обращается к собственнику здания либо к жителям. При несоответствии результата эскизу райтер или тот, кто заказывал рисунок, обязан вернуть фасаду прежний вид. В противном случае власти сделают это на свои средства, а затем выставят счёт собственнику или ТСЖ (и тогда жильцам придется платить). Граффитисты продолжают расписывать заборы и дворы, так как при всём желании обратиться пока что не к кому.

Одно из объяснений - стремление ограничить появление на фасадах нелегальной рекламы (размещение баннеров, в частности, контролируется). Если на стене возникнет рекламный рисунок, можно обвинить в этом неуловимых вандалов. В большинстве регионов России бизнесмены предлагают райтерам заработать именно так. В комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике пояснили, что «бороться» намерены именно с большими граффити, которые нельзя сделать быстро, а потому работа над ними не может быть незаметной. Если граффитиста не останавливают, значит, тот, кому выгодна его работа, должен ответить за это.

Борьба с вандалами? Вряд ли законодательство будет эффективным, считают эксперты по архитектуре. Молодёжь осваивает пространство и делает это не с целью испортить облик города. Примечательно, что там, где красивая архитектура, нет граффити. Райтеры из Санкт-Петербурга, например, не рисуют в историческом центре и близких к нему районах: проще отыскать здания на «депрессивных окраинах», где не «гоняет» полиция, а стены не закрашивают.

Что же касается освоения пространства и новых форм, развития в этом виде искусства - райтеры готовы искать возможности, от чтения лекций о стрит-арте до выставки своих работ в галереях. Но после фестиваля «Лучший город Земли» 2013-2014 годов, когда в центре столицы множество граффити (согласованных с властями и жителями) закрасили, а их место заняла реклама, художники не доверяют законодательному регулированию и не слишком стремятся рисовать на заказ бабочек и другие нейтральные изображения. Они считают, что «наверху» просто стремятся заложить побольше средств на удаление «нелегальных» надписей.