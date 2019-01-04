ИА «Ореанда-Новости». Скульптор Зураб Церетели отмечает 85-летие в пятницу, 4 января. Начало 2019 года Церетели проведёт на одном из островов в Карибском море, создавая статую Христофора Колумба, сообщает он в интервью ТАСС.

Зураб Церетели рассказал, что новогодние праздники, на которые приходится и его 85-летний юбилей, он проведёт «на строительных лесах», так как будет занят работой над скульптурой Христофора Колумба. Памятник высотой 126 метров (с пьедесталом) под названием «Рождение Нового Света» уже установлен в Пуэрто-Рико, но требует доработки. Монумент, изображающий Колумба, является продолжением проекта под названием «Как Европа нашла Америку».

После новогодних праздников, к середине января, Зураб Церетели вернётся в Москву. Он планирует отметить свой 85-й день рождения в окружении коллег, в Российской академии художеств.

В юбилейный год Зураба Церетели его выставки пройдут во всём мире. 22 января открывается большая экспозиция в Лондоне: руководство музея современного искусства «Саатчи» (Saatchi Gallery) обратилось к российскому скульптору с этим предложением, и он лично откроет выставку. Далее, рассказал Церетели, он откроет большую выставку в Китае, в Пекинском художественном музее.

В России также пройдёт множество выставок работ знаменитого скульптора. Их примут Санкт-Петербург, Самара, Тольятти, Саратов, Подольск и другие города. 2019 год, как всегда, будет насыщенным, сказал Церетели.

Владимир Толстой, советник президента РФ по культуре, назвал Зураба Церетели разносторонним человеком, «фигурой исполинского масштаба», заявив, что скульптор многое сделал для сохранения системы Российской академии художеств даже в самые трудные для России времена. Церетели всегда находит время для занятий с юными талантами и периодически проводит мастер-классы.

Зураб Церетели (род. 4 января 1934 года, Тбилиси, Грузия) - народный художник СССР, скульптор, живописец, президент Российской академии художеств, Посол мира ЮНЕСКО. В 1970-1980-х он был главным художником МИД СССР и Олимпийских игр в Москве, с 1995 года руководил строительством мемориального комплекса Поклонной горы, воссозданием убранства храма Христа Спасителя. Широко известен его монумент Петру I в Москве. Церетели также создал, в частности, первый российский музей современного искусства. Творчество скульптора отмечают высокие награды и звания различных стран мира.