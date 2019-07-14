ИА «Ореанда-Новости» Известный актёр Борис Клюев поведал журналистам о жизни и работе на стадии борьбы с онкологическим заболеванием.

Ранее актёр не давал комментариев о тяжёлом недуге, однако недавно решился на откровенность и поделился с поклонниками подробностями своей жизни после постановки диагноза.

Клюев отметил, что в настоящий момент он болен. Однако пережил хирургическое вмешательство и продолжает лечение. При этом болезнь не мешает ему сниматься в кино и играть на сцене. От разговора о других деталях своей жизни артист уклонился.