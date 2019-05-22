ИА «Ореанда-Новости» Из-за демонстрации представителями Исландии флага Палестины в финале «Евровидения» страну требуют отстранить от участия в конкурсе в следующем году. Петицию на сайте change.org. подписали уже 37 тысяч человек.

В финале конкурса в Израиле участники группы Hatari и певица Мадонна во время своего выступления продемонстрировали на сцене флаги Палестины. Как говорится в петиции, группа проявила неуважение к принимающей стороне. Авторы петиции называют это действие «ужасным проявлением неуважения к Израилю» и требуют, чтобы Исландия в 2020 году в международном конкурсе не участвовала. Группа Hatari заняла на прошедшем «Евровидении» 10 место.