ИА «Ореанда-Новости». Исландская панк-рок-группа Hatari спровоцировала скандал в ходе международного песенного конкурса «Евровидение 2019». Участники коллектива подняли шарфы с изображением палестинских флагов во время объявления результатов их выступления в Тель-Авиве. Конкурс «Евровидение» впервые прошёл в Израиле за последние 20 лет.



Целый хор возмущённых вздохов прокатился по толпе зрителей, когда исландская перформанс-арт-группа продемонстрировала символику палестинского государства. Об официальной реакции организаторов конкурса на провокационную выходку музыкантов пока не сообщается.



Напомним, эксцентричный арт-проект из Рейкьявика состоит из Клеменса Никулассона Ханнигана, Маттиаса Трюггви Харальдссона и Эйнара Храфна Стефансона. Hatari финишировала 10-й в финале со своей песней «Hatrið mun sigra», которую музыканты, облачённые в кожу, латекс и маски, исполнили на сцене перед открытым огнём и гигантской металлической клеткой.



Песня быстро набрала популярность в социальных сетях. Её главные строки в переводе на английский язык звучат так: «Ненависть возобладает и сердце Европы пронзает». Сама группа заявляет, что их творчество является предупреждением о том, что может произойти в Европе, если европейские нации забудут о единстве. Hatari - один из самых популярных музыкальных проектов Рейкьявика, получивший звание «Исполнитель года» в премии «Исландская музыка» в 2018 году.