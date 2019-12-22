Специалистами сервиса было изучено бронирование авиабилетов в обе стороны за последние годы.При этом заявлено, что российские путешественники уже привыкают планировать свои поездки заранее. На четыре дня выросла средняя глубина бронирования авиабилетов - с 14 до 18 дней. С 11 до 14 дней выросла средняя глубина бронирования за пять лет по Российской Федерации. По за границе этот показатель вырос до 26 дней.