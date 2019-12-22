22.12.2019, 10:09
Исследование показало, что жители России стали меньше путешествовать
ИА «Ореанда-Новости» С одиннадцати до восьми дней сократилась за последний пять лет средняя продолжительность путешествий жителей России. Об этом передаёт Biletix.
Специалистами сервиса было изучено бронирование авиабилетов в обе стороны за последние годы. Оказалось, что средняя продолжительность путешествий внутри страны сократилась до семи дней, а средняя продолжительность путешествий за пределами России сократилась до одиннадцати дней.
При этом заявлено, что российские путешественники уже привыкают планировать свои поездки заранее. На четыре дня выросла средняя глубина бронирования авиабилетов - с 14 до 18 дней. С 11 до 14 дней выросла средняя глубина бронирования за пять лет по Российской Федерации. По за границе этот показатель вырос до 26 дней.
Специалистами сервиса было изучено бронирование авиабилетов в обе стороны за последние годы. Оказалось, что средняя продолжительность путешествий внутри страны сократилась до семи дней, а средняя продолжительность путешествий за пределами России сократилась до одиннадцати дней.
При этом заявлено, что российские путешественники уже привыкают планировать свои поездки заранее. На четыре дня выросла средняя глубина бронирования авиабилетов - с 14 до 18 дней. С 11 до 14 дней выросла средняя глубина бронирования за пять лет по Российской Федерации. По за границе этот показатель вырос до 26 дней.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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