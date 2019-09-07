ИА «Ореанда-Новости». Государственный Исторический музей (ГИМ) в апреле 2020 года покажет выставку, посвященную Владимиру Ленину. Об этом в интервью сообщил генеральный директор Государственного Исторического музея Алексей Левыкин.

Он добавил, что выставка объединит эти уникальные вещественные доказательства его жизни, хранящиеся в государстве, с не менее ценными архивными документами, "которые создадут целостный образ Ленина с его положительными и отрицательными чертами."

Ещё одним проектом 2020 года станет выставка "Викинг", которая расскажет о первых страницах истории страны. Посетители смогут впервые увидеть памятники легендарному Рюриковичу, Вещему Олегу и другим историческим личностям.