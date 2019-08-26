Особенностью парка станут уникальные экспонаты времён Великой Отечественной войны.

Местом расположения нового культурного объекта станет остров Парамушир, расположенный в северной части Курил. Согласно проекту, местный краеведческий музей будет органично вписан в окружающий ландшафт. По словам известного краеведа, специализирующегося по истории Курильских островов, Леонида Котенко, уникальные экспонаты станут главным украшением нового парка. Отмечено, что их собирали практически по всей округе острова. «Жемчужиной» коллекции стала зенитная установка японского производства. Данное орудие японцы использовали против американской авиации в годы войны. Однако, истребители военно-воздушных сил США расстреляли её.

Большой проблемой для парка стал тот факт, что многие экспонаты времён Великой Отечественной войны становятся утерянными. В основном, речь идёт об их продажах в различные частные коллекции, в том числе и зарубежные. Процесс продажи уникальных раритетов становится в последнее время бесконтрольным, так что местные власти начали принимать ряд ограничительных мер. Недавно стал известен случай, когда с соседнего курильского острова Шумшу пропал японский танк. По словам историка Игоря Самарина, позднее в причастности к этой пропаже признались сотрудники Министерства обороны Российской Федерации. В исторический парк под открытым небом, расположенный на острове Парамушир, будет доставлен вышеуказанный танк с острова Шумшу. Боевую единицу техники отреставрируют, восстановят также японские траншеи и другие объекты, имеющие историческую ценность.