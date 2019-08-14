ИА «Ореанда-Новости». Мужчина рассказал на Reddit, как однажды пригласил на любимую пиццу с арбузом своего друга Джона и. Об этом сообщает The Mirror.

Он поделился своей историей и решил узнать, действительно ли никто не любит пиццу с арбузом. Мужчина не стал раскрывать своё имя, зарегистрировавшись под ником WatermelonOnPizza222 (АрбузВПицце222). Пользователь рассказал, как пригласил своего друга на домашнюю пиццу, а потом позвонил и уточнил, какую начинку он любит. Джон предоставил выбор хозяину дома, но тот решил сообщить про арбуз. Тогда друг ответил: «Звучит вкусно, не могу дождаться, чтобы попробовать».

Когда гость пришёл и увидел, что пицца действительно с арбузом, то начал возмущаться. Он думал, что никто не станет класть арбуз в пиццу и что это была шутка. Автор истории добавил, что ему пришлось приготовить Джону другую пиццу. Он удивился, что друг смеялся над ним и обзывал за то, что тот приготовил ему пиццу с арбузом.

Юзеры также начали критиковать автора в комментариях, высмеивая его вкус. Например, пользователь под ником 5foot24 написала: «Злит. Арбуз? Это новый круг ада после ананасовой пиццы. Если бы кто-то предложил мне арбузную пиццу по телефону, я бы тоже подумала, что он шутит». Некоторые пользователи отметили, что любят странную пиццу с ананасами, но арбуз — это перебор.