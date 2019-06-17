ИА «Ореанда-Новости» . Мошенник, обманувший семью продюсера Бари Алибасова и отдавший «фальшивого» кота в обмен на 800 тыс. рублей, попросил вернуть животное.

«Объявился мошенник, который у нас деньги забрал, и вернул нам обратно 550 тысяч», — рассказал журналистам Бари Алибасов – младший. По его словам, мужчина успел потратить часть денег, но поклялся, что оставшиеся 250 тыс. рублей тоже вернёт. Свою просьбу мошенник объяснил тем, что кота он украл у своих знакомых и реальные хозяева пригрозили обратиться в полицию. Сын продюсера отметил, что пока не знает, как разрешить сложившуюся ситуацию, так как кота уже подарили поклоннице группы «На-На».

«Мы отдали кота заядлой фанатке со стажем. Буду разруливать эту ситуацию, ведь кот не купленный оказался, а украденный», — цитирует Алибасова-младшего «РИА Новости».

Кот Алибасова по кличке Чуча пропал 11 июня во время пресс-конференции, которую проводили в квартире продюсера. Семья объявила вознаграждение в 800 тыс. рублей за возвращение пропавшего любимца, однако мошенники под видом Чучи принесли другого кота. По словам Алибасова-младшего, помощница, которая забирала животное, не сразу распознала подмену. Позднее Чучу обнаружили в московском центре кунг-фу. Нашедший кота человек отказался от вознаграждения.

Бари Алибасов был госпитализирован в институт имени Склифосовского 4 июня из-за отравления средством для очистки труб «Крот». Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени и другие ожоги ЖКТ. После этого продюсер, находившийся несколько дней в медикаментозном сне, очнулся и первым делом спросил, где кот и всё ли с ним в порядке.



