ИА «Ореанда-Новости». Британская туристка обнаружила в одном из супермаркетов Венеции. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

На фотографиях, сделанных Анжелой Томпсон из Северного Йоркшира, можно увидеть как минимум три сорта вина в бутылках с фотографиями Гитлера и лозунгами. Перед двумя из них висят ценники — бутылка стоит € 10,50. В том же магазине продаются и сувенирные кружки с портретами лидера нацистов, их цена € 5,9.

«Я знала, что фашизм снова поднимает голову, но всё же была в шоке, когда увидела это в обычном супермаркете», — отметила британка. По словам Томпсон, фото сделаны на популярном курорте Лидо ди Езоло.

Напомним, накануне в Варшаве состоялась премьера спектакля по книге Гитлера «Майн кампф». Постановка вызвала международный скандал. Однако ни руководство театра, ни актёров постановка не смутила. Режиссёр проекта заявил, что обнаружил в творчестве Гитлера новый смысл.

«К своему удивлению, я обнаружил, что эта книга на самом деле не то, чем кажется», — отметил Якуб Скживанек. Ужас находится в воображении читающих, заявил режиссёр. По его мнению, в силу этого ужаса то, что на самом деле содержит книга, размывается. «Вот что как раз интересно», — пояснил он свою позицию.

Ранее в апреле спецслужбы Польши задержали двух организаторов концерта для неофашистов, приуроченного к дню рождения лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Подозреваемым предъявили обвинения в пропаганде фашизма.