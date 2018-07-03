ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Прошел III Всероссийский фестиваль «Драйверы развития современного города» в «Доме на Брестской». Многие лауреаты – это выпускники московских вузов, однако гран-при досталось участникам из Самары.

Самая большая конкуренция была в номинации «Архитектура жилых и общественных знаний». Всего на победу в этой номинации претендовали 125 проектов. Также популярными номинациями стали «Городская планировка и планирование» и «Дизайн интерьеров общественных пространств».

Самая ожесточённая борьба была между конкурсантами из Москвы и Самары. В этом году два победителя Татьяна Смирнова и Илья Некрасов. Кроме Самары и Москвы принимали участие Республики Татарстан и Башкортостан, Красноярский край, Санкт-Петербург, Белгородская, Волгоградская, Иркутская, Новосибирская, Ростовская и Свердловская области.

Организаторами фестиваля были ГБУ «Мосстройинформ» (Информационно-аналитический центр столичного Стройкомплекса) при поддержке Департамента градостроительной политики города Москвы. С каждым годом повышается «планка» мероприятия. В следующем году тоже ожидается, что фестиваль продолжится. Он помогает найти новые таланты, показывает уровень мастерства архитекторов, привлекает потенциальных инвесторов.

Основой московского градостроительства стал Сергей Собянин. Он вплотную занимается развитием транспортной системы, строительством, снижением административных барьеров. Очень важно, чтобы правительство преобразовало систему. Подобные изменения помогут повысить качество городской среды, улучшить качество жизни горожан, а также внедрить инновации.