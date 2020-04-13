ИА «Ореанда-Новости». В телешоу «Вечерний Ургант» сообщили, что в день рождения ведущего Ивана Урганта, 16 апреля, он ответит на вопросы зрителей, пишет РИА Новости.



В этот же день вечернее шоу отметит восьмой день рождения. Ургант решил в честь этого события пересесть на диван и ответить на вопросы зрителей.



Принять участие могут все желающие. Для этого необходимо записать на видео три вопроса и прислать в программу. Будут выбраны самые интересные вопросы.